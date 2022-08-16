Рыбоводов ЯНАО поддержат десятками миллионов рублей

17 августа 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Субсидия составит 24 254 000 миллиона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЯНАО заводу по разведению молоди рыб ценных пород предоставят субсидию в виде добровольного имущественного взноса. Об этом рассказали на сайте Правительства ЯНАО. «Осенью прошлого года состоялось открытие завода по разведению молоди рыб ценных пород в п. Тазовский. Завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. За период с 2018 по 2022 год рыборазводным заводом в Тазовском выпущено в естественную среду обитания более 6 млн мальков чира и муксуна. Из них в текущем году — 4, 5 млн мальков. Для возмещения затрат, связанных со строительством важного объекта, предоставляется имущественный взнос», — рассказали в пресс-службе Губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пуровского района ЯНАО осенью этого года смогут покупать форель местного производства. Харампуровская сельхозобщина вышла на промышленное производство данного вида рыбы.

В ЯНАО заводу по разведению молоди рыб ценных пород предоставят субсидию в виде добровольного имущественного взноса. Об этом рассказали на сайте Правительства ЯНАО. «Осенью прошлого года состоялось открытие завода по разведению молоди рыб ценных пород в п. Тазовский. Завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. За период с 2018 по 2022 год рыборазводным заводом в Тазовском выпущено в естественную среду обитания более 6 млн мальков чира и муксуна. Из них в текущем году — 4, 5 млн мальков. Для возмещения затрат, связанных со строительством важного объекта, предоставляется имущественный взнос», — рассказали в пресс-службе Губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что жители Пуровского района ЯНАО осенью этого года смогут покупать форель местного производства. Харампуровская сельхозобщина вышла на промышленное производство данного вида рыбы.