Рыбоводов ЯНАО поддержат десятками миллионов рублей

В ЯНАО заводу по разведению молоди рыб ценных пород предоставят субсидию в виде добровольного имущественного взноса. Об этом рассказали на сайте Правительства ЯНАО.
«Осенью прошлого года состоялось открытие завода по разведению молоди рыб ценных пород в п. Тазовский. Завод предназначен для восстановления популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. За период с 2018 по 2022 год рыборазводным заводом в Тазовском выпущено в естественную среду обитания более 6 млн мальков чира и муксуна. Из них в текущем году — 4, 5 млн мальков. Для возмещения затрат, связанных со строительством важного объекта, предоставляется имущественный взнос», — рассказали в пресс-службе Губернатора ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Пуровского района ЯНАО осенью этого года смогут покупать форель местного производства. Харампуровская сельхозобщина вышла на промышленное производство данного вида рыбы.
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