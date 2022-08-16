Курганцы жалуются на внешний вид и стоимость проституток

17 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мужчины возмущаются мошенничеством в сфере интим-услуг в Кургане Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жители Кургана недовольны ценником на интим-услуги в городе, а также обликом сотрудниц данной сферы. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Девок нормальных в городе нет, а стоят они по пять тысяч рублей за час, для Кургана это *** [очень много]. Но это не на дом, а в сауну. Последний раз вызвал девчонок в гостиницу, но пришлось отказаться от их услуг и выбрать было не из кого», — говорит инсайдер из криминальных кругов. По словам источника, в Кургане в последнее время наблюдается дефицит девушек. «Заходишь в интернет — там все красиво показано, но в реальности — никто не приезжает, разводят на деньги: то за бронь девочки заплати, то за оплату дороги. Разводят даже не местные, а из Перми, Самары и других регионов», — рассказывает инсайдер. Информацию об этом подтверждают и другие клиенты. «Девушки в Кургане, мягко говоря, на любителя. Поскольку спрос есть, а предложения мало, то стоимость услуг у девчонок не дешевая», — отмечает источник. «Реальных объявлений и девчонок в Кургане нет, большинство предлагает купить у них интимные фото или видеозвонки, но это развод для дураков», — уточняет постоянный клиент одного из интим-салонов. По вопросу мошенничества в сфере интим-услуг URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу областного УМВД России. На момент публикации ответ не поступил. В России за организацию занятия проституцией (статья 241 УК РФ) нарушителям грозят штрафы, а также принудительные работы и лишения свободы сроком до пяти лет. Если деятельность организована с использованием своего служебного положения, угрозами, насилием или вовлечением несовершеннолетних, то нарушителю грозит срок до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году бизнес интим-услуг в Кургане переживает кризис. По словам источника, раньше несколько лет эту сферу курировала два брата. Сейчас они ушли, в городе остались разрозненные группы девушек по вызову, работающие при небольших гостиницах и саунах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана недовольны ценником на интим-услуги в городе, а также обликом сотрудниц данной сферы. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Девок нормальных в городе нет, а стоят они по пять тысяч рублей за час, для Кургана это *** [очень много]. Но это не на дом, а в сауну. Последний раз вызвал девчонок в гостиницу, но пришлось отказаться от их услуг и выбрать было не из кого», — говорит инсайдер из криминальных кругов. По словам источника, в Кургане в последнее время наблюдается дефицит девушек. «Заходишь в интернет — там все красиво показано, но в реальности — никто не приезжает, разводят на деньги: то за бронь девочки заплати, то за оплату дороги. Разводят даже не местные, а из Перми, Самары и других регионов», — рассказывает инсайдер. Информацию об этом подтверждают и другие клиенты. «Девушки в Кургане, мягко говоря, на любителя. Поскольку спрос есть, а предложения мало, то стоимость услуг у девчонок не дешевая», — отмечает источник. «Реальных объявлений и девчонок в Кургане нет, большинство предлагает купить у них интимные фото или видеозвонки, но это развод для дураков», — уточняет постоянный клиент одного из интим-салонов. По вопросу мошенничества в сфере интим-услуг URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу областного УМВД России. На момент публикации ответ не поступил. В России за организацию занятия проституцией (статья 241 УК РФ) нарушителям грозят штрафы, а также принудительные работы и лишения свободы сроком до пяти лет. Если деятельность организована с использованием своего служебного положения, угрозами, насилием или вовлечением несовершеннолетних, то нарушителю грозит срок до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году бизнес интим-услуг в Кургане переживает кризис. По словам источника, раньше несколько лет эту сферу курировала два брата. Сейчас они ушли, в городе остались разрозненные группы девушек по вызову, работающие при небольших гостиницах и саунах.