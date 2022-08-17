17 августа 2022

Глава ЯНАО пообещал построить ветеринарный пункт

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал построить ветеринарный пункт в поселке Уренгой Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал постройку ветеринарного пункта в поселке Уренгой. Информация появилась в официальном telegram-канале главы Ямала.

«На встрече с жителями поселка Уренгой договорились о строительстве модульного ветеринарного пункта. Вижу, что тема волнует многих. Сделаем», — отметил политик на встрече с жителями населенного пункта.

Встреча произошла в рамках ежегодной поездки главы ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу — «Честный маршрут». Губернатор пообещал, что в регионе появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал постройку ветеринарного пункта в поселке Уренгой. Информация появилась в официальном telegram-канале главы Ямала. «На встрече с жителями поселка Уренгой договорились о строительстве модульного ветеринарного пункта. Вижу, что тема волнует многих. Сделаем», — отметил политик на встрече с жителями населенного пункта. Встреча произошла в рамках ежегодной поездки главы ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу — «Честный маршрут». Губернатор пообещал, что в регионе появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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