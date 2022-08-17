Глава ЯНАО пообещал построить ветеринарный пункт

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал построить ветеринарный пункт в поселке Уренгой
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал постройку ветеринарного пункта в поселке Уренгой. Информация появилась в официальном telegram-канале главы Ямала.
«На встрече с жителями поселка Уренгой договорились о строительстве модульного ветеринарного пункта. Вижу, что тема волнует многих. Сделаем», — отметил политик на встрече с жителями населенного пункта.
Встреча произошла в рамках ежегодной поездки главы ЯНАО Дмитрия Артюхова по округу — «Честный маршрут». Губернатор пообещал, что в регионе появится новая дорога. Она протянется от трассы Салехард-Надым до разъезда «Глухарный», где создают музей 501 стройки.
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