На Сахалине медведь отобрал у отдыхающих шашлыки

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На Сахалине медведь забрал шашлык у отдыхающих
На Сахалине медведь забрал шашлык у отдыхающих Фото:

На Сахалине медведь вышел на территорию, где группа людей жарила шашлыки, и напугав их, съел все мясо. Отдыхающие в это время укрывались в автомобиле, сообщили в местных СМИ. 

«На Сахалине медведь наведался на пикник к отдыхающим. <...> Распугав всех отдыхающих, медведь принялся уплетать свежеприготовленное мясо», — передает telegram-канал SakhalinMedia. 

Ранее в поселке Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа люди неоднократно видели волка, выходившего из леса. Местная администрация обратилась к гражданам с призывом соблюдать предельную осторожность в этой ситуации и придерживаться правил безопасности.

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На Сахалине медведь вышел на территорию, где группа людей жарила шашлыки, и напугав их, съел все мясо. Отдыхающие в это время укрывались в автомобиле, сообщили в местных СМИ.  «На Сахалине медведь наведался на пикник к отдыхающим. <...> Распугав всех отдыхающих, медведь принялся уплетать свежеприготовленное мясо», — передает telegram-канал SakhalinMedia.  Ранее в поселке Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа люди неоднократно видели волка, выходившего из леса. Местная администрация обратилась к гражданам с призывом соблюдать предельную осторожность в этой ситуации и придерживаться правил безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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