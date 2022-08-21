В администрации отметили, что после работы катка слой асфальта стал ниже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Большое Чаусово Курганской области после укладки асфальта на улице не смог открыть ворота в свой двор. Об этом URA.RU сообщил читатель. В администрации считают, что хозяин дома неправильно установил ворота.

«Ремонт дороги в селе Большое Чаусово Кетовского района. Фактически прошелся бульдозер и разгреб землю по обочинам придомовых территорий. У некоторых домов из-за отсутствия нивелира после укладки не открываются ворота», — рассказал читатель.

И. о. главы Кетовского района Олег Язовских сообщил URA.RU, что выезжал на улицу, где прошел ремонт. По его словам, проблема с открытием ворот была только у одного двора, но там они открывались наружу, на проезжую часть, хотя должны внутрь. Язовских отметил, что такое расположение ворот является незаконным.

«Мы не будем возле его двора уменьшать толщину асфальта. Асфальт положили качественно. Потом каток асфальт придавил. Он [владелец ворот] разбросал лопатой асфальт [возле ворот]. Сейчас там все некрасиво», — рассказал Язовских.

По словам читателя, бульдозер сгреб землю к придворовым территориям Фото: читатель URA.RU