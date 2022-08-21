21 августа 2022

Курганцы развернули 25-метровый триколор на День флага России. Фото, видео

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День Флага России. Курган, триколор, флаг россии, день флага рф
Жители Кургана отметили День флага РФ Фото:

В Кургане на набережной реки Тобол в честь Дня флага России развернули 25-метровый триколор. Также участники акции исполнили гимн и патриотические песни. На мероприятии присутствовали директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и его заместитель Иван Хлебников. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Это тот праздник [День флага России], который объединяет молодых и пожилых, работающих и студентов. Потому что флаг — это самый главный символ любого государства. Гордиться флагом, знать его происхождение и значение цветов должен каждый. Я думаю, что сегодняшняя акция станет традиционной», — сказал Кочеров. Он также отметил, что в следующем году постараются изготовить для акции полотнище еще больших размеров.

В развертывании триколора приняли участие волонтеры, добровольцы, школьники и студенты. По словам директора департамента образования и науки региона, все они принимают активное участие в жизни города, поэтому для них «это не обязанность, а почетное право, которое они получили благодаря своей жизненной позиции». Также в акции участвовали и обычные горожане, которые пришли на мероприятие семьями. Всего на набережной отметить праздник собралось порядка 200 человек.

День Флага России. Курган
В Кургане развернули 25-метровый триколор в честь Дня флага России
Фото:
День Флага России. Курган
В акции приняли участие волонтеры, добровольцы, школьники и студенты
Фото:
День Флага России. Курган
Горожане исполняли гимн России и пели патриотические песни
Фото:
День Флага России. Курган
В следующем году на акции планируют развернуть флаг больше 25 метров
Фото:
День Флага России. Курган
Всем желающим раздавали ленточки в цветах российского флага
Фото:

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В Кургане на набережной реки Тобол в честь Дня флага России развернули 25-метровый триколор. Также участники акции исполнили гимн и патриотические песни. На мероприятии присутствовали директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и его заместитель Иван Хлебников. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это тот праздник [День флага России], который объединяет молодых и пожилых, работающих и студентов. Потому что флаг — это самый главный символ любого государства. Гордиться флагом, знать его происхождение и значение цветов должен каждый. Я думаю, что сегодняшняя акция станет традиционной», — сказал Кочеров. Он также отметил, что в следующем году постараются изготовить для акции полотнище еще больших размеров. В развертывании триколора приняли участие волонтеры, добровольцы, школьники и студенты. По словам директора департамента образования и науки региона, все они принимают активное участие в жизни города, поэтому для них «это не обязанность, а почетное право, которое они получили благодаря своей жизненной позиции». Также в акции участвовали и обычные горожане, которые пришли на мероприятие семьями. Всего на набережной отметить праздник собралось порядка 200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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