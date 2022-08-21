В Кургане на набережной реки Тобол в честь Дня флага России развернули 25-метровый триколор. Также участники акции исполнили гимн и патриотические песни. На мероприятии присутствовали директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и его заместитель Иван Хлебников. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Это тот праздник [День флага России], который объединяет молодых и пожилых, работающих и студентов. Потому что флаг — это самый главный символ любого государства. Гордиться флагом, знать его происхождение и значение цветов должен каждый. Я думаю, что сегодняшняя акция станет традиционной», — сказал Кочеров. Он также отметил, что в следующем году постараются изготовить для акции полотнище еще больших размеров.
В развертывании триколора приняли участие волонтеры, добровольцы, школьники и студенты. По словам директора департамента образования и науки региона, все они принимают активное участие в жизни города, поэтому для них «это не обязанность, а почетное право, которое они получили благодаря своей жизненной позиции». Также в акции участвовали и обычные горожане, которые пришли на мероприятие семьями. Всего на набережной отметить праздник собралось порядка 200 человек.
В Кургане развернули 25-метровый триколор в честь Дня флага России
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В Кургане на набережной реки Тобол в честь Дня флага России развернули 25-метровый триколор. Также участники акции исполнили гимн и патриотические песни. На мероприятии присутствовали директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров и его заместитель Иван Хлебников. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это тот праздник [День флага России], который объединяет молодых и пожилых, работающих и студентов. Потому что флаг — это самый главный символ любого государства. Гордиться флагом, знать его происхождение и значение цветов должен каждый. Я думаю, что сегодняшняя акция станет традиционной», — сказал Кочеров. Он также отметил, что в следующем году постараются изготовить для акции полотнище еще больших размеров. В развертывании триколора приняли участие волонтеры, добровольцы, школьники и студенты. По словам директора департамента образования и науки региона, все они принимают активное участие в жизни города, поэтому для них «это не обязанность, а почетное право, которое они получили благодаря своей жизненной позиции». Также в акции участвовали и обычные горожане, которые пришли на мероприятие семьями. Всего на набережной отметить праздник собралось порядка 200 человек.