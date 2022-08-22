Курганские власти помогут деньгами заводам и банкам

Курганские предприятия могут получить грант на погашение процентов по кредиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские промышленные предприятия могут получить компенсацию части затрат на обслуживание оборотных кредитов. О мере поддержки сообщает пресс-служба правительства региона.

«Агентство технологического развития Курганской области объявляет прием заявок на гранты, предназначенные для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. Речь идет о договорах, заключенных с целью пополнения оборотных средств. Подать заявку можно только в один день — 29 августа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что мера поддержки может быть предоставлена предприятиям, зарегистрированным в Курганской области и работающим на ее территории не менее двух лет. Оно должно соответствовать требованиям, определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года №686. Грант предоставляется в виде целевого финансирования на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение процентов по оборотным кредитам. С помощью гранта курганские предприятия могут компенсировать до 90% от фактически уплаченных процентов по кредитному договору, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов. Одно предприятие может получить до 50 млн рублей.

Агентство технологического развития Курганской области учреждено региональным правительством. Информацию о грантовой поддержке можно получить по тел.: 8-800-250-47-31 и на сайте агентства.