23 августа 2022

Жители ЯНАО стали брать больше кредитов наличными

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО вырос спрос на кредиты наличными деньгами Фото:

В ЯНАО у жителей вырос спрос на получение кредитов наличными деньгами. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные объединенного кредитного бюро.

«Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными отмечаются в Ямало-Ненецком АО: рост на 38% к июню 2022 года при росте количества новых кредитов на 22%», — сообщает агентство. При этом, средний показатель в России вырос на 26%.

Рост спроса на кредиты наблюдается четвертый месяц подряд, после резкого падения в марте. Самый крупный кредит, выданный на Ямале, составил 435 тыс. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО попали в топ по количеству взятых ипотек. Ямальцы взяли в среднем по 34 ипотеки на 1 тыс. жителей.

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В ЯНАО у жителей вырос спрос на получение кредитов наличными деньгами. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные объединенного кредитного бюро. «Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными отмечаются в Ямало-Ненецком АО: рост на 38% к июню 2022 года при росте количества новых кредитов на 22%», — сообщает агентство. При этом, средний показатель в России вырос на 26%. Рост спроса на кредиты наблюдается четвертый месяц подряд, после резкого падения в марте. Самый крупный кредит, выданный на Ямале, составил 435 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО попали в топ по количеству взятых ипотек. Ямальцы взяли в среднем по 34 ипотеки на 1 тыс. жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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