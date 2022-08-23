Жители ЯНАО стали брать больше кредитов наличными

В ЯНАО у жителей вырос спрос на получение кредитов наличными деньгами. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные объединенного кредитного бюро.
«Самые высокие темпы роста объемов новых выдач кредитов наличными отмечаются в Ямало-Ненецком АО: рост на 38% к июню 2022 года при росте количества новых кредитов на 22%», — сообщает агентство. При этом, средний показатель в России вырос на 26%.
Рост спроса на кредиты наблюдается четвертый месяц подряд, после резкого падения в марте. Самый крупный кредит, выданный на Ямале, составил 435 тыс. рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО попали в топ по количеству взятых ипотек. Ямальцы взяли в среднем по 34 ипотеки на 1 тыс. жителей.
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