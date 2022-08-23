Мужчина назвал русских лентяями (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уроженец, предположительно, одной из бывших союзных республик устроил скандал в автобусе в Тюмени, в ходе которого назвал русских лентяями, что возмутило жителей города. Видео инцидента разместили в социальных сетях.

«Русские лентяи стали! Русский Иван кончился!» — кричит иностранец на видео, выложенном в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы запечатлели, как мужчина устроил скандал в автобусе пятнадцатого маршрута. По их словам, это произошло вечером 23 августа. Мужчина кричал на кондуктора, а затем высказал нелестные слова в адрес русских. Причины такого поведения остались неясными.

Заявление дебошира возмутило многих тюменцев. «Суть непонятна, но оскорбление стоило придержать», — написал в комментариях Роман Денисов. «Пусть едет к себе на родину и там права качает!» — заявила Альбина Жецкая. «Таким людям в России делать нечего, пусть уезжает откуда приехал, раз русские не нравятся», — считает Николай Дроздов. «Вот хамло, если здесь так плохо и вокруг лентяи, так кто его держит?» — отметила Ольга Сафарьянц.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске уроженец Дагестана оскорбил людей на национальной почве, его заявление попало на видео. Молодой человек был приговорен к 15 суткам ареста по статье за возбуждение ненависти и вражды.