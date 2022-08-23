Массовая авария из четырех автомобилей, включая два автобуса, произошла в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадали два человека, среди них ребенок.
«22 августа в Тобольске 60-летний водитель автобуса ПАЗ не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди Kia Cerato. Иномарка от удара врезалась в Chevrolet klan, стоящий впереди. ПАЗ также столкнулся с автобусом ЛиАЗ», — сообщили URA.RU в УГИБДД региона.
В салоне автобуса ПАЗ находились 20 пассажиров. Пострадали двое из них: 16-летняя девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, а пожилой женщине медики оказали помощь на месте.
Фото: УГИБДД Тюменской области
Фото: УГИБДД Тюменской области
Фото: УГИБДД Тюменской области
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Массовая авария из четырех автомобилей, включая два автобуса, произошла в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадали два человека, среди них ребенок. «22 августа в Тобольске 60-летний водитель автобуса ПАЗ не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди Kia Cerato. Иномарка от удара врезалась в Chevrolet klan, стоящий впереди. ПАЗ также столкнулся с автобусом ЛиАЗ», — сообщили URA.RU в УГИБДД региона. В салоне автобуса ПАЗ находились 20 пассажиров. Пострадали двое из них: 16-летняя девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, а пожилой женщине медики оказали помощь на месте.