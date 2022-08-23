Автобус въехал в иномарку и другой автобус, пострадала и еще одна легковушка (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Массовая авария из четырех автомобилей, включая два автобуса, произошла в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадали два человека, среди них ребенок.

«22 августа в Тобольске 60-летний водитель автобуса ПАЗ не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди Kia Cerato. Иномарка от удара врезалась в Chevrolet klan, стоящий впереди. ПАЗ также столкнулся с автобусом ЛиАЗ», — сообщили URA.RU в УГИБДД региона.

В салоне автобуса ПАЗ находились 20 пассажиров. Пострадали двое из них: 16-летняя девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, а пожилой женщине медики оказали помощь на месте.

Фото: УГИБДД Тюменской области

Фото: УГИБДД Тюменской области