23 августа 2022

В Тобольске произошла массовая авария с автобусами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, дтп, автобус, авария, разбитая машина
Автобус въехал в иномарку и другой автобус, пострадала и еще одна легковушка (архивное фото) Фото:

Массовая авария из четырех автомобилей, включая два автобуса, произошла в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадали два человека, среди них ребенок.

«22 августа в Тобольске 60-летний водитель автобуса ПАЗ не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди Kia Cerato. Иномарка от удара врезалась в Chevrolet klan, стоящий впереди. ПАЗ также столкнулся с автобусом ЛиАЗ», — сообщили URA.RU в УГИБДД региона.

В салоне автобуса ПАЗ находились 20 пассажиров. Пострадали двое из них: 16-летняя девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, а пожилой женщине медики оказали помощь на месте.

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Массовая авария из четырех автомобилей, включая два автобуса, произошла в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ДТП пострадали два человека, среди них ребенок. «22 августа в Тобольске 60-летний водитель автобуса ПАЗ не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди Kia Cerato. Иномарка от удара врезалась в Chevrolet klan, стоящий впереди. ПАЗ также столкнулся с автобусом ЛиАЗ», — сообщили URA.RU в УГИБДД региона. В салоне автобуса ПАЗ находились 20 пассажиров. Пострадали двое из них: 16-летняя девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась, а пожилой женщине медики оказали помощь на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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