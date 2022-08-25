В Тюмени задержали мужчину, обманувшего 14 пенсионеров

Общая сумма причиненного ущерба составляет более 2 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени задержали мужчину, обманувшего 14 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил более 2 млн рублей.

Жертвами мошенников становились в основном пенсионеры. «Некий мужчина по телефону представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал потенциальной жертве о ДТП с их родственниками и предлагал прекратить уголовное преследование за вознаграждение. Так одной из потерпевшей стала 78-летняя женщина, которая отдала преступникам 200 тысяч рублей,», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, сейчас устанавливается причастность тюменца к совершению других аналогичных преступлений. «мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в УМВД.

Ранее URA.RU писало о парикмахере из Тюмени, ставшей участницей преступной схемы по хищению бюджетных средств. Женщина ездила на общественном транспорте и обналичивала средства на определенных маршрутах.