Парикмахер из Тюмени вошла в преступную схему по краже бюджета

Тюменский парикмахер Ольга Ермакова стала участницей преступной схемы по хищению бюджетных средств, выделенных на проезд льготников в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина притворялась льготницей и обналичивала средства.
«Парикмахер Ольга Ермакова, 1989 года рождения, обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ. Ее задача заключалась в том, чтобы по транспортным картам, переданным ей незаконно, кататься на общественном транспорте и „делать выручку“ на определенных маршрутах», — рассказали в пресс-службе.
Женщина стала фигуранткой дела о махинациях с транспортными картами. Как ранее писало URA.RU, несколько городских предпринимателей незаконно получали субсидии, обманывая администрацию Тюмени. Деньги им перечисляли за проезд льготников в общественном транспорте, тогда как на самом деле люди, которым положены бесплатные поездки, их не совершали.
Центральный городской суд 17 августа отправил под арест нескольких участников схемы. Это водители маршруток, кондуктор, механик и индивидуальные предприниматели, которым принадлежит транспорт.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»