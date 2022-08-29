Оленеводы ЯНАО начнут сдавать стада на мясо в сентябре

Кампания по заготовке оленины продлится с сентября по декабрь Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Начиная с сентября мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском районе ЯНАО планирует заготовить 400 тонн оленины. О подготовке к убойной кампании рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Иван Сакал.

«Традиционно, первой убойно-заготовительную кампанию открывает территориально-соседская община КМНС (коренных малочисленных народов Севера — прим. URA.RU) „Вы-тер“. С этой общиной заключен контракт на поставку 50 тонн мяса северного оленя», — сообщил глава Приуральского района ЯНАО на своей странице.

Ранее URA.RU сообщало, что акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий» приступило к производству сосисок из мяса оленя. Расширить ассортимент выпускаемой продукции стало возможным благодаря приобретению отечественного вакуумного наполнителя для колбасных изделий.