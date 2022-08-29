Власти ЯНАО реконструируют учебный центр для пожарных в Надыме

В ходе капитального ремонта в здании приведут в порядок все от фундамента до окон и дверей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Здание учебного центра противопожарной службы ЯНАО в Надыме ждет капитальный ремонт. Ремонтом займется московская фирма ООО «Хатман Групп», сообщается на сайте ЕИС Закупки.

«Объект закупки. Выполнение работ по проектированию для составления технической документации нак капитальный ремонт, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по капитальному ремонту объекта», — написано в описании контракта на сайте Госзакупок.

В здании 1982 года отремонтируют и заменят почти все от окон и дверей, до фундамента стен и перегородок. За выполнение этого контракта компании-подрядчику заплатят более 100 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде проведут капитальный ремонт здания ЯМК. За чуть менее чем 300 млн рублей подрядчику нужно будет не только выполнить ремонт фасада, стен и крыши, но и починить или заменить системы отопления, водоснабжения и энергообеспечения.