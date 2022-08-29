29 августа 2022

Омбудсменам в ЯНАО облегчили контроль за помощниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник, дума, областная дума
Депутаты приняли это решение на заочном голосовании Фото:

Помощники омбудсменов в ЯНАО теперь при увольнении обязаны будут отчитываться главам муниципалитетов о прекращении полномочий. Об этом сообщается на сайте заксобрания ЯНАО.

«Ямальские парламентарии заочным голосованием внесли изменения в постановления, регламентирующие деятельность общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО и Уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Теперь уведомлять глав муниципальных образований необходимо не только при назначении, но и при прекращении полномочий общественного помощника, в том числе досрочно», — говорится в сообщении.

Как сообщает источник URA.RU в политических кругах, это было сделано из-за того, что нередко случались казусные ситуации. «Человек, например, больше не помощник омбудсмена, а на никто об этом на местах не знает. Некоторые пользовались этим», — рассказывает собеседник. У уполномоченного по правам ребенка 13 помощников, а у омбудсмена по правам человека их семь, говорится на сайте регпарламента ЯНАО.

Оперативно связаться с омбудсменами не удалось. В приемных на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее в ЯНАО уже был случай, когда уполномоченный по правам человека открещивался от своего помощника Андрея Алексеева, который был адвокатом и депутатом городской думы в Муравленко. Алексеева тогда обвинили в присвоении денег, которые он якобы собрал с людей и перестал выходить с ними на связь.

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Помощники омбудсменов в ЯНАО теперь при увольнении обязаны будут отчитываться главам муниципалитетов о прекращении полномочий. Об этом сообщается на сайте заксобрания ЯНАО. «Ямальские парламентарии заочным голосованием внесли изменения в постановления, регламентирующие деятельность общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО и Уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Теперь уведомлять глав муниципальных образований необходимо не только при назначении, но и при прекращении полномочий общественного помощника, в том числе досрочно», — говорится в сообщении. Как сообщает источник URA.RU в политических кругах, это было сделано из-за того, что нередко случались казусные ситуации. «Человек, например, больше не помощник омбудсмена, а на никто об этом на местах не знает. Некоторые пользовались этим», — рассказывает собеседник. У уполномоченного по правам ребенка 13 помощников, а у омбудсмена по правам человека их семь, говорится на сайте регпарламента ЯНАО. Оперативно связаться с омбудсменами не удалось. В приемных на звонки корреспондента никто не ответил. Ранее в ЯНАО уже был случай, когда уполномоченный по правам человека открещивался от своего помощника Андрея Алексеева, который был адвокатом и депутатом городской думы в Муравленко. Алексеева тогда обвинили в присвоении денег, которые он якобы собрал с людей и перестал выходить с ними на связь.
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