Курганский губернатор провалился в национальном рейтинге

Вадим Шумков занял 56-е место в новом национальном рейтинге губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. Данные опубликованы на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Центр, в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке работы глав российских регионов.

«Национальный рейтинг губернаторов. Июль — август 2022 года. Вторая группа рейтинга: 56 место — Вадим Шумков, Курганская область», — указано в исследовании. В предыдущем рейтинге (май — июнь) курганский губернатор занимал 50-ю строчку.

На сайте указано, что результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов. Политики, политологи, журналисты, представители общественных организаций ставили оценки региональным главам и комментировали выводы.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать результаты нового национального рейтинга. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков после заявлений о кетовской школе и объяснении реформы здравоохранения усилил свои позиции среди населения. Тогда политолог Сергей Ширяев объяснял, что на рейтинг главы влияет совокупность событий.