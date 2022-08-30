30 августа 2022

Курганский губернатор провалился в национальном рейтинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков занял 56-е место в новом национальном рейтинге губернаторов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. Данные опубликованы на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Центр, в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке работы глав российских регионов.

«Национальный рейтинг губернаторов. Июль — август 2022 года. Вторая группа рейтинга: 56 место — Вадим Шумков, Курганская область», — указано в исследовании. В предыдущем рейтинге (май — июнь) курганский губернатор занимал 50-ю строчку.

На сайте указано, что результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов. Политики, политологи, журналисты, представители общественных организаций ставили оценки региональным главам и комментировали выводы.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать результаты нового национального рейтинга. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков после заявлений о кетовской школе и объяснении реформы здравоохранения усилил свои позиции среди населения. Тогда политолог Сергей Ширяев объяснял, что на рейтинг главы влияет совокупность событий.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. Данные опубликованы на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Центр, в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке работы глав российских регионов. «Национальный рейтинг губернаторов. Июль — август 2022 года. Вторая группа рейтинга: 56 место — Вадим Шумков, Курганская область», — указано в исследовании. В предыдущем рейтинге (май — июнь) курганский губернатор занимал 50-ю строчку. На сайте указано, что результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов. Политики, политологи, журналисты, представители общественных организаций ставили оценки региональным главам и комментировали выводы. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать результаты нового национального рейтинга. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков после заявлений о кетовской школе и объяснении реформы здравоохранения усилил свои позиции среди населения. Тогда политолог Сергей Ширяев объяснял, что на рейтинг главы влияет совокупность событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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