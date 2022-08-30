Курганский замгубернатора подарил главе «Деловой России» продукты

31 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Лидер «Деловой России» и замгубернатора Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рамках рабочего визита в Курган президент «Деловой России» Павел Титов обменялся подарками с замгубернатора региона Владимиром Архиповым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Дарим вам продукцию „Абрау-Дюрсо“. Специально для вас оставили, для Кургана. Она с уникальным дизайном от известного в мире художника», — сказал Павел Титов. В ответ предпринимателю замгубернатора региона Владимир Архипов подарил продукты местного производства. Среди них шесть видов сервелатов, иван-чай, мед, тушенка и рыба. После обменами подарками было подписано соглашение о сотрудничестве между общественной организацией «Деловая Россия» и правительством Курганской области. Оно направленно на совместную работу бизнес-сообщества и властей региона, развитие общих проектов и создание благоприятных условий для ведения предпринимательства. Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал лидер «Деловой России» Павел Титов. В рамках визита бизнесмен из Москвы провел закрытое совещание с замгубернатора Курганской области Владимиром Архиповым. Также в мероприятии приняли участие директор департамента финансов региона Сергей Гаврин. Лидер «Деловой России» Павел Титов и замгубернатора Курганской области Владимир Архипов подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках рабочего визита в Курган президент «Деловой России» Павел Титов обменялся подарками с замгубернатора региона Владимиром Архиповым. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Дарим вам продукцию „Абрау-Дюрсо“. Специально для вас оставили, для Кургана. Она с уникальным дизайном от известного в мире художника», — сказал Павел Титов. В ответ предпринимателю замгубернатора региона Владимир Архипов подарил продукты местного производства. Среди них шесть видов сервелатов, иван-чай, мед, тушенка и рыба. После обменами подарками было подписано соглашение о сотрудничестве между общественной организацией «Деловая Россия» и правительством Курганской области. Оно направленно на совместную работу бизнес-сообщества и властей региона, развитие общих проектов и создание благоприятных условий для ведения предпринимательства. Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал лидер «Деловой России» Павел Титов. В рамках визита бизнесмен из Москвы провел закрытое совещание с замгубернатора Курганской области Владимиром Архиповым. Также в мероприятии приняли участие директор департамента финансов региона Сергей Гаврин.