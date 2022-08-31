Жительница Тюмени обнаружила на своем участке грибы, схожие с поганками, которые на самом деле оказались грибами-навозниками, считающимися в Европе деликатесом. О своей находке женщина рассказала в социальных сетях.
«Здравствуйте. Подскажите, что это за грибы растут в огороде?» — задала вопрос тюменка Людмила Пискулина, в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Большинство пользователей приняли грибы за поганки. Однако один из комментаторов заявил, что на снимке запечатлены навозники. Эти грибы вполне съедобны, а в Европе даже считаются деликатесом.
Как следует из открытых источников, данный гриб относится к семейству шампиньоновых. Его можно употреблять в пищу, но сделать это нужно очень быстро, спустя два дня после появления из-под земли. Затем чешуйки гриба темнеют, и есть его уже не стоит.
Различают также белые и серые навозники. Вторые используются в медицине как средство от алкоголизма. Если съесть такой гриб одновременно с употреблением спиртного, человек получает сильную интоксикацию.
Фото: Людмила Пискулина
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Жительница Тюмени обнаружила на своем участке грибы, схожие с поганками, которые на самом деле оказались грибами-навозниками, считающимися в Европе деликатесом. О своей находке женщина рассказала в социальных сетях. «Здравствуйте. Подскажите, что это за грибы растут в огороде?» — задала вопрос тюменка Людмила Пискулина, в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Большинство пользователей приняли грибы за поганки. Однако один из комментаторов заявил, что на снимке запечатлены навозники. Эти грибы вполне съедобны, а в Европе даже считаются деликатесом. Как следует из открытых источников, данный гриб относится к семейству шампиньоновых. Его можно употреблять в пищу, но сделать это нужно очень быстро, спустя два дня после появления из-под земли. Затем чешуйки гриба темнеют, и есть его уже не стоит. Различают также белые и серые навозники. Вторые используются в медицине как средство от алкоголизма. Если съесть такой гриб одновременно с употреблением спиртного, человек получает сильную интоксикацию.