Европейский деликатес с неблагозвучным названием тюменка обнаружила у себя в огороде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени обнаружила на своем участке грибы, схожие с поганками, которые на самом деле оказались грибами-навозниками, считающимися в Европе деликатесом. О своей находке женщина рассказала в социальных сетях.

«Здравствуйте. Подскажите, что это за грибы растут в огороде?» — задала вопрос тюменка Людмила Пискулина, в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Большинство пользователей приняли грибы за поганки. Однако один из комментаторов заявил, что на снимке запечатлены навозники. Эти грибы вполне съедобны, а в Европе даже считаются деликатесом.

Как следует из открытых источников, данный гриб относится к семейству шампиньоновых. Его можно употреблять в пищу, но сделать это нужно очень быстро, спустя два дня после появления из-под земли. Затем чешуйки гриба темнеют, и есть его уже не стоит.

Различают также белые и серые навозники. Вторые используются в медицине как средство от алкоголизма. Если съесть такой гриб одновременно с употреблением спиртного, человек получает сильную интоксикацию.