31 августа 2022

В Тюмени нашли европейский деликатес — грибы-навозники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Алиев. Екатеринбург, гриб
Европейский деликатес с неблагозвучным названием тюменка обнаружила у себя в огороде (архивное фото) Фото:

Жительница Тюмени обнаружила на своем участке грибы, схожие с поганками, которые на самом деле оказались грибами-навозниками, считающимися в Европе деликатесом. О своей находке женщина рассказала в социальных сетях.

«Здравствуйте. Подскажите, что это за грибы растут в огороде?» — задала вопрос тюменка Людмила Пискулина, в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Большинство пользователей приняли грибы за поганки. Однако один из комментаторов заявил, что на снимке запечатлены навозники. Эти грибы вполне съедобны, а в Европе даже считаются деликатесом.

Как следует из открытых источников, данный гриб относится к семейству шампиньоновых. Его можно употреблять в пищу, но сделать это нужно очень быстро, спустя два дня после появления из-под земли. Затем чешуйки гриба темнеют, и есть его уже не стоит.

Различают также белые и серые навозники. Вторые используются в медицине как средство от алкоголизма. Если съесть такой гриб одновременно с употреблением спиртного, человек получает сильную интоксикацию.

Фото:

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Жительница Тюмени обнаружила на своем участке грибы, схожие с поганками, которые на самом деле оказались грибами-навозниками, считающимися в Европе деликатесом. О своей находке женщина рассказала в социальных сетях. «Здравствуйте. Подскажите, что это за грибы растут в огороде?» — задала вопрос тюменка Людмила Пискулина, в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Большинство пользователей приняли грибы за поганки. Однако один из комментаторов заявил, что на снимке запечатлены навозники. Эти грибы вполне съедобны, а в Европе даже считаются деликатесом. Как следует из открытых источников, данный гриб относится к семейству шампиньоновых. Его можно употреблять в пищу, но сделать это нужно очень быстро, спустя два дня после появления из-под земли. Затем чешуйки гриба темнеют, и есть его уже не стоит. Различают также белые и серые навозники. Вторые используются в медицине как средство от алкоголизма. Если съесть такой гриб одновременно с употреблением спиртного, человек получает сильную интоксикацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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