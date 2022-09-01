Чиновники отправляют курганцев идти по дороге, которую не построили

В Кургане жителям комплекса «Снегири», для которых закрыли единственный безопасный путь на автобусную остановку, представители мэрии посоветовали ходить по дороге, которую еще не построили. Данная информация размещена на портале «Обратись».
«Подход к остановке общественного транспорта, можно будет осуществлять по пр. Первомайский после его строительства в последующие годы. К сожалению, других возможностей подхода не имеется», — объяснили обратившемуся представители мэрии.
На портале горожанин объяснил, что жильцы «Снегирей» раньше ходили до остановки через территорию школы № 56, но 1 сентября там закрыли все ворота. Из-за этого, по словам обратившегося, местным жителям пришлось идти по дороге с ямами, где ездят машины. Представители мэрии по поводу ворот ответили, что перекрытие прохода находится в компетенции администрации школы.
В январе ученики школы №56 преодолевали забор образовательного учреждения через небольшое отверстие. Тогда в мэрии ответили, что центральной вход этой школы находится со стороны жилого комплекса «Апельсин», а остальные являются запасными.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Кургане жителям комплекса «Снегири», для которых закрыли единственный безопасный путь на автобусную остановку, представители мэрии посоветовали ходить по дороге, которую еще не построили. Данная информация размещена на портале «Обратись». «Подход к остановке общественного транспорта, можно будет осуществлять по пр. Первомайский после его строительства в последующие годы. К сожалению, других возможностей подхода не имеется», — объяснили обратившемуся представители мэрии. На портале горожанин объяснил, что жильцы «Снегирей» раньше ходили до остановки через территорию школы № 56, но 1 сентября там закрыли все ворота. Из-за этого, по словам обратившегося, местным жителям пришлось идти по дороге с ямами, где ездят машины. Представители мэрии по поводу ворот ответили, что перекрытие прохода находится в компетенции администрации школы. В январе ученики школы №56 преодолевали забор образовательного учреждения через небольшое отверстие. Тогда в мэрии ответили, что центральной вход этой школы находится со стороны жилого комплекса «Апельсин», а остальные являются запасными.