Чиновники отправляют курганцев идти по дороге, которую не построили

Чиновники в Кургане отправляют жителей Заозерного идти по дороге, которую не построили

Дорогу, по которой можно будет ходить, планируют построить в ближайшие годы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жителям комплекса «Снегири», для которых закрыли единственный безопасный путь на автобусную остановку, представители мэрии посоветовали ходить по дороге, которую еще не построили. Данная информация размещена на портале «Обратись».

«Подход к остановке общественного транспорта, можно будет осуществлять по пр. Первомайский после его строительства в последующие годы. К сожалению, других возможностей подхода не имеется», — объяснили обратившемуся представители мэрии.

На портале горожанин объяснил, что жильцы «Снегирей» раньше ходили до остановки через территорию школы № 56, но 1 сентября там закрыли все ворота. Из-за этого, по словам обратившегося, местным жителям пришлось идти по дороге с ямами, где ездят машины. Представители мэрии по поводу ворот ответили, что перекрытие прохода находится в компетенции администрации школы.

В январе ученики школы №56 преодолевали забор образовательного учреждения через небольшое отверстие. Тогда в мэрии ответили, что центральной вход этой школы находится со стороны жилого комплекса «Апельсин», а остальные являются запасными.