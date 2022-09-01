Из-за фекалий на чердаке дома на тюменцев с потолка сыпятся черви

Из-за оставленных фекалий на чердаке пятиэтажного дома на тюменцев с потолка падали черви

02 сентября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Тюменцы почти две недели травили насекомых и обрабатывали квартиру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жильцы одного из домов в Тюмени стали замечать, что у них с потолка сыпятся черви. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной появления насекомых стали оставленные на чердаке пакеты с фекалиями. «Мы живем в старой пятиэтажке на последнем этаже. 10 дней назад у нас в комнате начали сыпаться черви между потолком и стеной. Ничего не помогало: ни санобработка, ни ежедневное обрызгивание дихлофосом. Думали, что насекомое отложило личинки. Сегодня залезли на крышу и нашли в том месте, откуда вылезали червяки, четыре пакета с фекалиями. Все лето в нашем доме идет капитальный ремонт фасада дома, поэтому подъездная дверь все время открыта. Бомжи могли залезть. Кто угодно мог это сделать. Просто жители последних этажей, если обнаружите у себя опарышей, загляните сразу на крышу, не мучайтесь в догадках и не дышите больше недели дихлофосом», — написал анонимный автор поста. Комментаторы стали предполагать, кто мог оставить жильцам такой «сюрприз». «Так это рабочие и сделали. Вы не представляете, когда отделочники работают в новостройке без лифтов и воды, там такие „подарки“ кругом», — написал Артем Кочкин. Его мнение разделили и другие подписчики группы. Некоторые с юмором отнеслись к ситуации. «Может рыбак какой опарышей разводит», — прокомментировал Дмитрий Белкин.

Жильцы одного из домов в Тюмени стали замечать, что у них с потолка сыпятся черви. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной появления насекомых стали оставленные на чердаке пакеты с фекалиями. «Мы живем в старой пятиэтажке на последнем этаже. 10 дней назад у нас в комнате начали сыпаться черви между потолком и стеной. Ничего не помогало: ни санобработка, ни ежедневное обрызгивание дихлофосом. Думали, что насекомое отложило личинки. Сегодня залезли на крышу и нашли в том месте, откуда вылезали червяки, четыре пакета с фекалиями. Все лето в нашем доме идет капитальный ремонт фасада дома, поэтому подъездная дверь все время открыта. Бомжи могли залезть. Кто угодно мог это сделать. Просто жители последних этажей, если обнаружите у себя опарышей, загляните сразу на крышу, не мучайтесь в догадках и не дышите больше недели дихлофосом», — написал анонимный автор поста. Комментаторы стали предполагать, кто мог оставить жильцам такой «сюрприз». «Так это рабочие и сделали. Вы не представляете, когда отделочники работают в новостройке без лифтов и воды, там такие „подарки“ кругом», — написал Артем Кочкин. Его мнение разделили и другие подписчики группы. Некоторые с юмором отнеслись к ситуации. «Может рыбак какой опарышей разводит», — прокомментировал Дмитрий Белкин.