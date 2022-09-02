В Тюмени задержали сотрудника Росгвардии с наркотиками

В Тюменском районе сотрудника Росгвардии отстранили от службы из-за наркотиков

03 сентября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Сотрудник был задержан с наркотиками в августе, после чего его отстранили от работы Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Тюменском районе задержали сотрудника Росгвардии, который при себе имел более десяти граммов синтетического наркотика. Как сообщает издание NG72.ru, инцидент произошел в середине августа, после чего подозреваемого отстранили от работы. «Сотрудника вневедомственной охраны поймали в Тюменском районе с веществами изменяющими сознание. По данным источника, у него нашли более десяти граммов синтетического наркотика», — сообщили в издании. Там также утверждают, что сейчас силовик арестован и будет находиться в СИЗО два месяца. В управлении Росгвардии по Тюменской области им также подтвердили, что сейчас проводится проверка. «Проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — рассказали там.

В Тюменском районе задержали сотрудника Росгвардии, который при себе имел более десяти граммов синтетического наркотика. Как сообщает издание NG72.ru, инцидент произошел в середине августа, после чего подозреваемого отстранили от работы. «Сотрудника вневедомственной охраны поймали в Тюменском районе с веществами изменяющими сознание. По данным источника, у него нашли более десяти граммов синтетического наркотика», — сообщили в издании. Там также утверждают, что сейчас силовик арестован и будет находиться в СИЗО два месяца. В управлении Росгвардии по Тюменской области им также подтвердили, что сейчас проводится проверка. «Проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — рассказали там.