02 сентября 2022

В Тюмени задержали сотрудника Росгвардии с наркотиками

В Тюменском районе сотрудника Росгвардии отстранили от службы из-за наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия. Тюмень, кинолог, служебная собака, росгвардеец, росгвардия
Сотрудник был задержан с наркотиками в августе, после чего его отстранили от работы Фото:

В Тюменском районе задержали сотрудника Росгвардии, который при себе имел более десяти граммов синтетического наркотика. Как сообщает издание NG72.ru, инцидент произошел в середине августа, после чего подозреваемого отстранили от работы.

«Сотрудника вневедомственной охраны поймали в Тюменском районе с веществами изменяющими сознание. По данным источника, у него нашли более десяти граммов синтетического наркотика», — сообщили в издании. Там также утверждают, что сейчас силовик арестован и будет находиться в СИЗО два месяца.

В управлении Росгвардии по Тюменской области им также подтвердили, что сейчас проводится проверка. «Проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — рассказали там.

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В Тюменском районе задержали сотрудника Росгвардии, который при себе имел более десяти граммов синтетического наркотика. Как сообщает издание NG72.ru, инцидент произошел в середине августа, после чего подозреваемого отстранили от работы. «Сотрудника вневедомственной охраны поймали в Тюменском районе с веществами изменяющими сознание. По данным источника, у него нашли более десяти граммов синтетического наркотика», — сообщили в издании. Там также утверждают, что сейчас силовик арестован и будет находиться в СИЗО два месяца. В управлении Росгвардии по Тюменской области им также подтвердили, что сейчас проводится проверка. «Проводятся проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — рассказали там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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