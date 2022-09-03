Курганцы в соцсетях пожаловались на «День сырка»

В «День сырка» в Кургане лил дождь, но люди шли на гастрофестиваль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В субботу в Кургане провели гастрономический фестиваль «День сырка», вечером некоторые пользователи социальной сети «ВКонтакте» выразили негодование к организации мероприятия, соответствующий пост опубликован в паблике «ЧП Курган».

«Зачем вывешивать расписание мероприятия, которое вообще не совпадает с действительностью? В 12:00 жарки 200 кг сырка не было, началось только около часа дня. Из всех уличных палаток штуки 3 продавали рыбу, остальные палатки были с шашлыками. „Вишенкой на торте“ стал праздничный салют, который по расписанию должен был начаться в 20:00, но почему-то в 19:45 уже шел во всю», — опубликовал пост анонимный пользователь.

Другие пользователи комментируют, что из-за салюта, запущенного раньше срока, испортилось настроение у детей, которые его ждали, но так и не смогли увидеть. Ранее URA.RU сообщало, что гастрофестиваль «День сырка» в Кургане открылся под дождем. Фестиваль провели в третий раз. В рамках праздника организовали работу торговых рядов, конкурсы и гастрономические мастер-классы. Одним из главных событий стала жарка рыбы на большой сковороде, за которой курганцы выстроились в большую очередь.