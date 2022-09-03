В Надыме большая лужа затопила дорогу к магазину

Местные жители жалуются на большую лужу, которая мешает ходить к магазину, школе и саду Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) во дворе домов по адресам Ямальская, 7 и Кедровая, 8 большая лужа затопила дорогу к магазину. Информация об этом опубликована в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

«Идет ремонт двора, а лужа, которую не обойти, так она и осталась, даже стала еще больше! Под лужей, на секунду, уже новые плиты, неужели нельзя поднять дорогу? Как ходить людям в магазин, школу, сад?» — написал анонимный автор.

«Нет ливневок просто. Не продумали. Весь Надым плавает во время сильного дождя», — прокомментировала пост Анна Лисовая. «Там море возле шестого подъезда. Сейчас плитами поднимут, а мы так и будем плавать», — поделилась Елена Парфенова. «Там идет замена плит. Чтобы устранить лужу нужно дорогу во дворе поднять на 1,5 метра», — написал Дмитрий Беляев.

В администрацию Надымского района отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее.

Ранее URA.RU писало, что во дворе улицы Магистральная, 121 в Ноябрьске (ЯНАО) топит дорогу после дождей. Как сообщают жители в соцсетях, они неоднократно жаловались на эту проблему, но решения не последовало.