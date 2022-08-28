28 августа 2022
27 августа 2022

Власти Ноябрьска не реагируют на затопленную дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь Курган, автомобиль в луже, дорога затоплена, дождь
Жители Ноябрьска неоднократно просили откачать воду на улице Магистральной, 121 (архивное фото) Фото:

Во дворе улицы Магистральная, 121 в Ноябрьске (ЯНАО) топит дорогу после дождей. Как сообщают жители в соцсетях, они неоднократно жаловались на эту проблему, но решения не последовало.

«Когда уже эту проблему решат мне интересно? Столько жалоб было, а результатов нет», — написал анонимный пользователь в группе «Независимый Ноябрьск», опубликовав фото.

Жители к проблеме подошли с юмором. «Предлагаю этому каналу дать имя Романова (главы города — прим.ред)», — написал Сергей Бондаренко. «Можно еще сделать бизнес-проект, поставить лодку с гондольером и катать детей, пенсионеров и влюбленные пары», — добавил Безумный Гений.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле в Салехарде жители пожаловались на затопленный двор, который не чистили от снега. Жильцы попросили якорь, чтобы дом «не ушел в плавание».

Двор на улице Магистральная, 121 в Ноябрьске
Жильцы прозвали этот двор Венецией

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Во дворе улицы Магистральная, 121 в Ноябрьске (ЯНАО) топит дорогу после дождей. Как сообщают жители в соцсетях, они неоднократно жаловались на эту проблему, но решения не последовало. «Когда уже эту проблему решат мне интересно? Столько жалоб было, а результатов нет», — написал анонимный пользователь в группе «Независимый Ноябрьск», опубликовав фото. Жители к проблеме подошли с юмором. «Предлагаю этому каналу дать имя Романова (главы города — прим.ред)», — написал Сергей Бондаренко. «Можно еще сделать бизнес-проект, поставить лодку с гондольером и катать детей, пенсионеров и влюбленные пары», — добавил Безумный Гений. В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле в Салехарде жители пожаловались на затопленный двор, который не чистили от снега. Жильцы попросили якорь, чтобы дом «не ушел в плавание».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...