Жители Ноябрьска неоднократно просили откачать воду на улице Магистральной, 121 (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во дворе улицы Магистральная, 121 в Ноябрьске (ЯНАО) топит дорогу после дождей. Как сообщают жители в соцсетях, они неоднократно жаловались на эту проблему, но решения не последовало.

«Когда уже эту проблему решат мне интересно? Столько жалоб было, а результатов нет», — написал анонимный пользователь в группе «Независимый Ноябрьск», опубликовав фото.

Жители к проблеме подошли с юмором. «Предлагаю этому каналу дать имя Романова (главы города — прим.ред)», — написал Сергей Бондаренко. «Можно еще сделать бизнес-проект, поставить лодку с гондольером и катать детей, пенсионеров и влюбленные пары», — добавил Безумный Гений.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле в Салехарде жители пожаловались на затопленный двор, который не чистили от снега. Жильцы попросили якорь, чтобы дом «не ушел в плавание».

Двор на улице Магистральная, 121 в Ноябрьске Независимый Ноябрьск