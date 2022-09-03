Собака гуляла без поводка (фото из архива)
В Ямало-Ненецком автономном округе собака бойцовской породы набросилась на спаниеля. Видео опубликовано в местном telegram-канале.
«Бойцовская собака без поводка напала на пару, гуляющую со своим питомцем. Хозяйка спаниеля спасла любимца, взяв его на руки», — сообщается в telegram-канале «Импульс Севера|Новый Уренгой». Также уточняется, что жертв удалось избежать.
Ранее URA.RU писало, что в Муравленко пакистанский бультерьер напал на ребенка. Прокуратуре удалось взыскать моральный вред с хозяйки собаки.
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