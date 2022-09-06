В Тюмени беженцам из ЛДНР предложили работу в «ЮТэйр» и нефтегазовом секторе

Беженцам из ЛДНР и Украины предлагают устроиться в крупные компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Компании «ЮТэйр-Инжиниринг» и «ГМС Нефтемаш» приглашают на работу беженцев из ЛДНР, приехавших в Тюменскую область. Данные представлены в базе Центра занятости региона. Соискателям готовы платить от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

«Вакансии для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, ЛДНР. Ведущий бухгалтер и ведущий экономист в АО „ЮТэйр-Инжиниринг“. Заработная плата — 30 тысяч рублей», — такие данные приводит Центр занятости Тюменской области.

Принять беженцев из ЛДНР на работу готовы и в «ГМС Нефтемаш» — компании, занимающейся производством нефтегазового оборудования. Организации требуются токари. Платить им обещают от 30 до 60 тысяч в месяц.

«ЮТэйр-Инжиниринг» и «ГМС Нефтемаш» стали единственными в Тюменской области, кто открыл свои вакансии для беженцев из Украины и ЛДНР. В соответствующем списке на сайте Центра занятости региона значатся только их предложения по работе.

Поток беженцев в РФ начался после старта специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В России приезжающим оказывают различную поддержку, как материальную, так и социальную. Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до конца года выплачивать беженцам пособия. В Тюмени за этот процесс будет отвечать вице-губернатор Ольга Кузнечевских.