В курганском округе погибшему на Украине солдату установили мемориал с колоколом

08 сентября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

В Целинном округе установили мемориал солдату, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Половинное Целинного района установили мемориал погибшему в ходе военной спецоперации курганскому солдату Дмитрию Шулепову. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Торжественное открытие мемориала с колоколом в честь жителя нашего села, выпускника Половинской школы Шулепова Дмитрия Александровича, погибшего при выполнении боевого задания в военной спецоперации на Украине прошло утром 8 сентября. Благоустроенный уголок появился по инициативе и на средства родителей Дмитрия, при поддержке односельчан, как мемориал родительской любви, гордости и памяти», — сообщают в администрации. Шулепов погиб 17 мая при выполнении боевой задачи на территории Украины. За заслуги перед Отечеством его посмертно наградили орденом Мужества. Как отмечают в администрации округа, на церемонии открытия мемориала присутствовали родственники и друзья солдата. Слова гордости за защитников Отечества произнесли начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, военный комиссар, полковник Николай Стенин, а также временно исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Мемориал в память о Дмитрии Шулепове открыли утром 8 сентября в селе Половинное Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте» Почтить память солдата пришли родные и близкие героя, а также односельчане Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте» На церемонии открытия мемориал с торжественной речью выступил врио главы Целинного округа Петр Скоробогатов Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте»

В селе Половинное Целинного района установили мемориал погибшему в ходе военной спецоперации курганскому солдату Дмитрию Шулепову. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Торжественное открытие мемориала с колоколом в честь жителя нашего села, выпускника Половинской школы Шулепова Дмитрия Александровича, погибшего при выполнении боевого задания в военной спецоперации на Украине прошло утром 8 сентября. Благоустроенный уголок появился по инициативе и на средства родителей Дмитрия, при поддержке односельчан, как мемориал родительской любви, гордости и памяти», — сообщают в администрации. Шулепов погиб 17 мая при выполнении боевой задачи на территории Украины. За заслуги перед Отечеством его посмертно наградили орденом Мужества. Как отмечают в администрации округа, на церемонии открытия мемориала присутствовали родственники и друзья солдата. Слова гордости за защитников Отечества произнесли начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин, военный комиссар, полковник Николай Стенин, а также временно исполняющий обязанности главы округа Петр Скоробогатов. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.