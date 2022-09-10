Жители Салехарда делятся фотографиями с Дня города

11 сентября 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Жители города делятся фото с праздничного салюта. Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Салехарда делятся фотографиями салюта с праздничного концерта, посвященного дню города. Фото появились в социальных сетях. «Завершили 427-летие нашего любимого города на Полярном круге ярким пиротехническим шоу „Черное серебро“ от коллектива „Prana Group“ из Санкт-Петербурга! Кроме того, был праздничный фейерверк», — пишет официальный Telegram-канал мэрии. Жители города делятся фото с праздника Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Он написал это на страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.

Жители Салехарда делятся фотографиями салюта с праздничного концерта, посвященного дню города. Фото появились в социальных сетях. «Завершили 427-летие нашего любимого города на Полярном круге ярким пиротехническим шоу „Черное серебро“ от коллектива „Prana Group“ из Санкт-Петербурга! Кроме того, был праздничный фейерверк», — пишет официальный Telegram-канал мэрии. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Он написал это на страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.