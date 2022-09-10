10 сентября 2022
09 сентября 2022
08 сентября 2022

Жители Салехарда делятся фотографиями с Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, стела, автомобиль, город салехард
Жители города делятся фото с праздничного салюта. Фото:

Жители Салехарда делятся фотографиями салюта с праздничного концерта, посвященного дню города. Фото появились в социальных сетях.

«Завершили 427-летие нашего любимого города на Полярном круге ярким пиротехническим шоу „Черное серебро“ от коллектива „Prana Group“ из Санкт-Петербурга! Кроме того, был праздничный фейерверк», — пишет официальный Telegram-канал мэрии.

Жители города делятся фото с праздника

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Он написал это на страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.

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Жители Салехарда делятся фотографиями салюта с праздничного концерта, посвященного дню города. Фото появились в социальных сетях. «Завершили 427-летие нашего любимого города на Полярном круге ярким пиротехническим шоу „Черное серебро“ от коллектива „Prana Group“ из Санкт-Петербурга! Кроме того, был праздничный фейерверк», — пишет официальный Telegram-канал мэрии. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Он написал это на страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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