Жители Салехарда делятся фотографиями с Дня города

Жители города делятся фото с праздничного салюта.
Жители Салехарда делятся фотографиями салюта с праздничного концерта, посвященного дню города. Фото появились в социальных сетях.
«Завершили 427-летие нашего любимого города на Полярном круге ярким пиротехническим шоу „Черное серебро“ от коллектива „Prana Group“ из Санкт-Петербурга! Кроме того, был праздничный фейерверк», — пишет официальный Telegram-канал мэрии.
Жители города делятся фото с праздника
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Салехард одним из самых стремительно развивающихся городов на Ямале. Он написал это на страницах в соцсетях, в связи с празднованием Дня города Салехарда.
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