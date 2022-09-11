Политологи объяснили причину низкой явки на выборы в Курганской области

Политолог Безделов: низкая явка на выборах в Кургане выгодна политикам

В довыборах в Курганской области участвовали около трех тысяч избирателей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Низкая явка на довыборы в городские думы Кургана, Шадринска и Катайска выгодна для политиков. В одном случае такая явка идет на пользу известным депутатам, в другом — правящей партии. Об этом URA.RU рассказали политологи Александр Безделов и Сергей Ширяев.

«По данным избиркома, общая явка в Курганской области составила всего 6,78%. Это объясняется тем, что в регионе не проходили масштабные избирательные кампании: не было ни выборов губернатора, ни выборов депутатов в областную думу, не было и федеральной повестки. К тому же, в Кургане исторически низкие показатели относительно соседних регионов», — рассказал Безделов. Он отметил, что такая явка идет на пользу партии власти. «Если бы избирателей пришло на участки больше, то соратники оппозиции своими голосами размыли бы показатели правящей партии», — полагает политолог.

Однако с ним не согласен Ширяев. По его мнению, в низкой явке заинтересованы не партии, а отдельные депутаты. «При небольшой явке известному депутату не требуется много голосов для победы, достаточно позвать на выборы своих знакомых и соратников», — считает политехнолог. В том числе он считает, что на низкую явку повлияли условия голосования: «В Москве и ряде других регионов избиратели могли проголосовать дистанционно, в Кургане граждане шли напрямую на участки».

Согласно данным региональной избирательной комиссии, озвученным на брифинге, общее число избирателей, принявших участие в выборах, составило 3 082 человека, общая явка — 6,78%. Число избирателей в Кургане составило 2 025 (5,2%), в Шадринске — 741 человек (17,5%), в Катайске — 316 человек (14,39%). В досрочном голосовании приняли участие 1 164 избирателя, что составляет 2,56% от общего числа.

До этого URA.RU писало, что на весенних довыборах в общая явка составила 28% по Курганской области. Тогда на выборах депутатов Белозерского муниципального округа явка достигла 40%, на выборах в Кургане — 4,36%.