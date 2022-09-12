В Тобольске рецидивист случайно убил женщину

После удара в лицо жертва налетела на дверной косяк и проломила череп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трижды судимый по уголовным статьям житель Тобольска (Тюменская область) обвиняется в причинении смерти по неосторожности: он ударил женщину, от чего она упала и проломила голову о косяк двери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

«Трижды судимый тоболяк сломал женщине череп, его будут судить за смерть по неосторожности. Пьяный 59-летний мужчина ударил жертву кулаком в лицо, она упала, ударившись головой о дверной косяк. Согласно выводам следствия, обвиняемый убивать жертву не хотел», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Преступление произошло в июле, в доме на улице Басова в Тобольске. После происшествия женщину доставили в больницу с переломом черепа, спустя неделю она скончалась.

Сообщили в суде и подробности личности обвиняемого. Он трижды судим. Первый раз тоболяк нарушил закон в 1984 году, когда ему было около 18 лет. После этого — в 1999 и 2014 годах.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области суд рассмотрит дело об убийстве, обвиняемой по которому проходит покойница. Фигурантка уже умерла, но ее вину или невиновность все равно установят.