12 сентября 2022

В Тобольске рецидивист случайно убил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
После удара в лицо жертва налетела на дверной косяк и проломила череп Фото:

Трижды судимый по уголовным статьям житель Тобольска (Тюменская область) обвиняется в причинении смерти по неосторожности: он ударил женщину, от чего она упала и проломила голову о косяк двери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

«Трижды судимый тоболяк сломал женщине череп, его будут судить за смерть по неосторожности. Пьяный 59-летний мужчина ударил жертву кулаком в лицо, она упала, ударившись головой о дверной косяк. Согласно выводам следствия, обвиняемый убивать жертву не хотел», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

Преступление произошло в июле, в доме на улице Басова в Тобольске. После происшествия женщину доставили в больницу с переломом черепа, спустя неделю она скончалась.

Сообщили в суде и подробности личности обвиняемого. Он трижды судим. Первый раз тоболяк нарушил закон в 1984 году, когда ему было около 18 лет. После этого — в 1999 и 2014 годах.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области суд рассмотрит дело об убийстве, обвиняемой по которому проходит покойница. Фигурантка уже умерла, но ее вину или невиновность все равно установят.

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Трижды судимый по уголовным статьям житель Тобольска (Тюменская область) обвиняется в причинении смерти по неосторожности: он ударил женщину, от чего она упала и проломила голову о косяк двери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. «Трижды судимый тоболяк сломал женщине череп, его будут судить за смерть по неосторожности. Пьяный 59-летний мужчина ударил жертву кулаком в лицо, она упала, ударившись головой о дверной косяк. Согласно выводам следствия, обвиняемый убивать жертву не хотел», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Преступление произошло в июле, в доме на улице Басова в Тобольске. После происшествия женщину доставили в больницу с переломом черепа, спустя неделю она скончалась. Сообщили в суде и подробности личности обвиняемого. Он трижды судим. Первый раз тоболяк нарушил закон в 1984 году, когда ему было около 18 лет. После этого — в 1999 и 2014 годах. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области суд рассмотрит дело об убийстве, обвиняемой по которому проходит покойница. Фигурантка уже умерла, но ее вину или невиновность все равно установят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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