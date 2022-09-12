Федералы дадут Тюменской области миллионы рублей на квартиры для горожан

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Тюменской области 85,8 млн рублей

Тюменцы получат ключи от новых квартир до конца года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Тюменской области 85,8 млн рублей на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом в своем telegram-канале сообщило Главное управление строительства региона.

«Тюменская область получит очередной транш на переселение из аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил перечисление 85,8 млн рублей на эти цели», — сообщает ГУС ТО.

Деньги выдадут по заявке правительства региона. Ранее в Фонд были предоставлены реестры контрактов на приобретение квартир. Частично затраты на покупку нового жилья покроет федеральный транш, остальное — областной бюджет. Из него выделят большую сумму — 211,7 млн рублей.

Деньги направят на покупку 95 благоустроенных квартир в Тюмени. Ключи горожане получат уже до конца года.

В настоящее время регион расселяет жилье, признанное аварийным до января 2017 года. Ранее URA.RU писало, что так как эта работа еще не закончена, Тюменская область не смогла претендовать на средства новой федеральной программы.