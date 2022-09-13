У начальника МВД по Тюменской области появился новый зам

У начальника МВД по Тюменской области появился четвертый заместитель

14 сентября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Четвертый заместитель начальника УМВД РФ по Тюменской области будет заниматься кадровыми вопросами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Вячеслав Шуляк. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. «Шуляк Вячеслав Анатольевич. Врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области, полковник внутренней службы», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Шуляк является выпускником Тюменского юридического института МВД России. В 2011 году он получил второе образование в ФГОУ ВПО «Академия управления МВД РФ». В разное время занимал различные должности в оперативных подразделениях уголовного розыска, УУР, УБОП, работал начальником штаба УМВД России по Тюменской области.

Врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Вячеслав Шуляк. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. «Шуляк Вячеслав Анатольевич. Врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области, полковник внутренней службы», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области. Шуляк является выпускником Тюменского юридического института МВД России. В 2011 году он получил второе образование в ФГОУ ВПО «Академия управления МВД РФ». В разное время занимал различные должности в оперативных подразделениях уголовного розыска, УУР, УБОП, работал начальником штаба УМВД России по Тюменской области.