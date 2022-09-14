В Тюмени рецидивист зарезал молодого парня

Судимый тюменец убил случайного знакомого, нанеся ему 30 ударов ножом

Случайный знакомый получил от тюменца 30 ударов кухонным ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рецидивист из Тюмени нанес 30 ударов ножом 22-летнему случайному знакомому, с которым распивал спиртное. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 6 августа ранее судимый обвиняемый познакомился на улице с 22-летним молодым человеком, которого пригласил к себе домой для распития алкоголя. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Хозяин жилья схватил нож и нанес потерпевшему 30 ударов в область шеи и тела», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Преступление произошло в квартире на улице Геологоразведчиков. Молодой тюменец от полученных ран скончался на месте, а его убийца сбежал, но вскоре был задержан.

Вину обвиняемый признал. На 31-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске ранее судимый мужчина случайно убил женщину. Он ударил ее по лицу, от чего жертва упала и проломила череп о дверной косяк.