Мэрия Кургана требует неустойку за аренду земли от экс-конкурента Богомолова на выборах

15 сентября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Анатолий Колташов оплатил долг за аренду земли в Кургане, теперь мэрия просит оплатить неустойку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Кургана требует оплату неустойки за аренду земельного участка у предпринимателя Анатолия Колташова, который в 1996 году баллотировался на пост губернатора вместе с Олегом Богомоловым. Информацию о требовании денежных средств предоставили в администрации города в ответ на запрос URA.RU. «Между администрацией города и Анатолием Колташовым заключен договор аренды от 8 июня 2007 года на участки земли в районе ул. Бурова-Петрова и ул. Промышленная. На текущий момент задолженность по договору в части арендной платы Колташовым оплачена. Подготавливается претензия по договору в части неустойки. В случае если сумма неустойки не будет погашена в добровольном порядке, она будет взыскана в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области», — заявили в мэрии. Размер неустойки не уточняется. По данным мэрии, Колташов арендует два участка земли: один в районе ул. Бурова-Петрова и ул. Промышленная с разрешенным использованием — благоустройство территории, а другой — по ул. Бурова-Петрова с использованием под заправку транспортных средств. По рабочему номеру Колташова в ответ на звонок URA.RU ответила его секретарь, она сообщила, что предприниматель на рабочем месте отсутствует. В распоряжении редакции личного номера Колтошова нет. На сегодняшний день он проживает и ведет бизнес в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана через суд пыталась взыскать с Анатолия Колташова более 1,2 млн рублей задолженности по аренде земельного участка. Однако суд отклонил иск администрации. Поскольку Колташов проживает в Екатеринбурге, направлять иск необходимо в Свердловский арбитражный суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Кургана требует оплату неустойки за аренду земельного участка у предпринимателя Анатолия Колташова, который в 1996 году баллотировался на пост губернатора вместе с Олегом Богомоловым. Информацию о требовании денежных средств предоставили в администрации города в ответ на запрос URA.RU. «Между администрацией города и Анатолием Колташовым заключен договор аренды от 8 июня 2007 года на участки земли в районе ул. Бурова-Петрова и ул. Промышленная. На текущий момент задолженность по договору в части арендной платы Колташовым оплачена. Подготавливается претензия по договору в части неустойки. В случае если сумма неустойки не будет погашена в добровольном порядке, она будет взыскана в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области», — заявили в мэрии. Размер неустойки не уточняется. По данным мэрии, Колташов арендует два участка земли: один в районе ул. Бурова-Петрова и ул. Промышленная с разрешенным использованием — благоустройство территории, а другой — по ул. Бурова-Петрова с использованием под заправку транспортных средств. По рабочему номеру Колташова в ответ на звонок URA.RU ответила его секретарь, она сообщила, что предприниматель на рабочем месте отсутствует. В распоряжении редакции личного номера Колтошова нет. На сегодняшний день он проживает и ведет бизнес в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана через суд пыталась взыскать с Анатолия Колташова более 1,2 млн рублей задолженности по аренде земельного участка. Однако суд отклонил иск администрации. Поскольку Колташов проживает в Екатеринбурге, направлять иск необходимо в Свердловский арбитражный суд.