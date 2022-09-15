Губернатор Шумков увеличил штат структуры, отвечающей за госзакупки

В правительственной структуре стало больше сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, которое увеличивает количество сотрудников Центра закупок и бухгалтерского учета с 79-ти до 83-х человек. Структура отвечает за госзакупки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в постановление правительства Курганской области <…> следующие изменения: в пункте первом слова „с предельной штатной численностью 79 человек“ заменить на „с предельной штатной численностью 83 человека“», — говорится в тексте опубликованного документа. Контролировать выполнение данного постановления будет один из заместителей губернатора.

На официальном сайте структуры указано, что Центр закупок и бухгалтерского учета является государственным казенным учреждением. Ведомство формирует бухгалтерские отчеты органов исполнительной власти, занимается госзакупками для нужд региона. Учреждение было создано в марте 2017 года. Руководит им Никита Усманов.