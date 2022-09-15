15 сентября 2022

Губернатор Шумков увеличил штат структуры, отвечающей за госзакупки

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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
В правительственной структуре стало больше сотрудников Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, которое увеличивает количество сотрудников Центра закупок и бухгалтерского учета с 79-ти до 83-х человек. Структура отвечает за госзакупки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в постановление правительства Курганской области <…> следующие изменения: в пункте первом слова „с предельной штатной численностью 79 человек“ заменить на „с предельной штатной численностью 83 человека“», — говорится в тексте опубликованного документа. Контролировать выполнение данного постановления будет один из заместителей губернатора.

На официальном сайте структуры указано, что Центр закупок и бухгалтерского учета является государственным казенным учреждением. Ведомство формирует бухгалтерские отчеты органов исполнительной власти, занимается госзакупками для нужд региона. Учреждение было создано в марте 2017 года. Руководит им Никита Усманов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, которое увеличивает количество сотрудников Центра закупок и бухгалтерского учета с 79-ти до 83-х человек. Структура отвечает за госзакупки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в постановление правительства Курганской области <…> следующие изменения: в пункте первом слова „с предельной штатной численностью 79 человек“ заменить на „с предельной штатной численностью 83 человека“», — говорится в тексте опубликованного документа. Контролировать выполнение данного постановления будет один из заместителей губернатора. На официальном сайте структуры указано, что Центр закупок и бухгалтерского учета является государственным казенным учреждением. Ведомство формирует бухгалтерские отчеты органов исполнительной власти, занимается госзакупками для нужд региона. Учреждение было создано в марте 2017 года. Руководит им Никита Усманов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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