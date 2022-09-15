15 сентября 2022

Тоболяков терроризирует стадо коров

Жители Тобольска недовольны бесхозным стадом коров
© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, коровы, корова, сельское хозяйство свердловской области, поляна, стадо, пастбище, сельское хозяйство
Животные заходят на участки и поедают урожай Фото:

Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский.

Животные вытаптывают траву на чужих участках

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Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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