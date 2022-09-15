Тоболяков терроризирует стадо коров

Жители Тобольска недовольны бесхозным стадом коров

16 сентября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Животные заходят на участки и поедают урожай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский. Животные вытаптывают траву на чужих участках Соцсеть «ВКонтакте»

Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский.