Тоболяков терроризирует стадо коров

Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».
«Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным.
Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский.
Животные вытаптывают траву на чужих участках
Соцсеть «ВКонтакте»
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Жители села Ворогушино (Тюменская область) жалуются на бесхозное стадо коров, бродящее по улицам села. Животные заходят на участки и съедают несобранный урожай. Свое недовольство местные жители выразили на стене группы «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Жителей села Ворогушино терроризируют коровы, расхаживают бандой по огородам, жрут и минут то, что еще не собрали. Обращение в администрацию села ничего не изменило. Что делать? Где найти управу на хозяев коров, подскажите», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным. Пользователи соцсети с иронией отнеслись к ситуации: «Убивать не пробовали? Или брать в плен?», — комментирует Алексей Колмаков. Другие же посоветовали огородить территорию: «Забор не пробовали поставить в огород?», — говорит Николай Долгженский.