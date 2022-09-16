16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Тюмени трехэтажную квартиру с сауной продают за сотни тысяч долларов. Фото

В Тюмени продается квартира с сауной и бассейном за 45 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В Тюмени продается квартира с сауной и бассейном Фото:

В Тюмени продают трехэтажную квартиру, внутри которой есть сауна, бассейн и хамам. Стоимость недвижимости составляет 45 миллионов рублей (около 743 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается большая трехуровневая квартира. В квартире есть свой гараж на два авто. Также бассейн, хамам, джакузи и сауна. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в опубликованном объявлении.

Недвижимость находится в районе КПД на улице Республики. Площадь квартиры составляет 498 квадратных метров, внутри выполнен дизайнерский ремонт.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира с итальянской мебелью. Стоимость недвижимости составляет 69 миллионов рублей.

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В Тюмени продают трехэтажную квартиру, внутри которой есть сауна, бассейн и хамам. Стоимость недвижимости составляет 45 миллионов рублей (около 743 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается большая трехуровневая квартира. В квартире есть свой гараж на два авто. Также бассейн, хамам, джакузи и сауна. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Недвижимость находится в районе КПД на улице Республики. Площадь квартиры составляет 498 квадратных метров, внутри выполнен дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира с итальянской мебелью. Стоимость недвижимости составляет 69 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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