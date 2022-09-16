В Тюмени продают трехэтажную квартиру, внутри которой есть сауна, бассейн и хамам. Стоимость недвижимости составляет 45 миллионов рублей (около 743 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ). Объявление опубликовано на площадке Avito.
«Продается большая трехуровневая квартира. В квартире есть свой гараж на два авто. Также бассейн, хамам, джакузи и сауна. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в опубликованном объявлении.
Недвижимость находится в районе КПД на улице Республики. Площадь квартиры составляет 498 квадратных метров, внутри выполнен дизайнерский ремонт.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира с итальянской мебелью. Стоимость недвижимости составляет 69 миллионов рублей.
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