В ЯНАО ожидается аномально теплая погода

В ЯНАО температура воздуха поднимется до +17 градусов

19 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

В некоторых районах ЯНАО ожидается +17 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Аномально теплая погода ожидается в ЯНАО на этой неделе. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами температура поднимется до +15, +17 градусов. Неделя будет дождливой, но теплой. В понедельник днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью не упадет ниже +5. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Во вторник ожидается +13 градусов, из-за северо-западного ветра будет прохладней — его порывы достигнут 13 метров в секунду. Среда станет самым теплым днем недели, температура поднимется до +17 градусов, при этом порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. К концу недели ожидается похолодание. Ночью температура достигнет минусовых показателей. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в это время в ЯНАО уже начались первые заморозки и ожидалось, что выпадет снег. Температура воздуха была +3 градуса.

Аномально теплая погода ожидается в ЯНАО на этой неделе. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами температура поднимется до +15, +17 градусов. Неделя будет дождливой, но теплой. В понедельник днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью не упадет ниже +5. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Во вторник ожидается +13 градусов, из-за северо-западного ветра будет прохладней — его порывы достигнут 13 метров в секунду. Среда станет самым теплым днем недели, температура поднимется до +17 градусов, при этом порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. К концу недели ожидается похолодание. Ночью температура достигнет минусовых показателей. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в это время в ЯНАО уже начались первые заморозки и ожидалось, что выпадет снег. Температура воздуха была +3 градуса.