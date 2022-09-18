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В ЯНАО ожидается аномально теплая погода

В ЯНАО температура воздуха поднимется до +17 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, погода, бабье лето, желтые листья, солнце, осень
В некоторых районах ЯНАО ожидается +17 градусов Фото:

Аномально теплая погода ожидается в ЯНАО на этой неделе. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами температура поднимется до +15, +17 градусов.

Неделя будет дождливой, но теплой. В понедельник днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью не упадет ниже +5. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Во вторник ожидается +13 градусов, из-за северо-западного ветра будет прохладней — его порывы достигнут 13 метров в секунду. Среда станет самым теплым днем недели, температура поднимется до +17 градусов, при этом порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. К концу недели ожидается похолодание. Ночью температура достигнет минусовых показателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в это время в ЯНАО уже начались первые заморозки и ожидалось, что выпадет снег. Температура воздуха была +3 градуса.

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Аномально теплая погода ожидается в ЯНАО на этой неделе. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами температура поднимется до +15, +17 градусов. Неделя будет дождливой, но теплой. В понедельник днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью не упадет ниже +5. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Во вторник ожидается +13 градусов, из-за северо-западного ветра будет прохладней — его порывы достигнут 13 метров в секунду. Среда станет самым теплым днем недели, температура поднимется до +17 градусов, при этом порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. К концу недели ожидается похолодание. Ночью температура достигнет минусовых показателей. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в это время в ЯНАО уже начались первые заморозки и ожидалось, что выпадет снег. Температура воздуха была +3 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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