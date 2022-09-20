Тюменский зоопарк превратился в рассадник тараканов и антисанитарии

В тюменском зоопарке посетителей возмутили условия содержания животных

Посетители также обеспокоены состоянием животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский зоопарк, расположенный в поселке Винзили, превратился в рассадник тараканов и антисанитарии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили посетители зоопарка, пожелавшие остаться анонимными.

«В корпусе, где сидят обезьяны, были мухи и неубранные экскременты. Ужасный запах, звери выглядят нездоровыми. Чистый бизнес без любви к животным. В Винзили в зоопарк мы точно больше не поедем. Ребенка, несомненно, нужно знакомить с животным и растительным миром, в Тюмени сейчас много других достойных мест, где с первых шагов понимаешь, что животных очень любят, они содержатся в отличных условиях. Мы с удовольствием ходим в другой частный зоопарк в Тюмени, где детям очень нравится, никакого запаха нет, у животных свежая еда и фрукты в миске даже зимой», — сообщает тюменка.

В Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области агентству сообщили о том, что обращений от граждан к ним не поступало. На вопрос о том, есть ли у зоопарка специальная лицензия, сотрудник ведомства попросил оформить письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы назвали местный зоопарк местом для пыток. Свое недовольство горожане высказывали в социальных сетях.