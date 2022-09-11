Тюменцы назвали местный зоопарк местом для пыток животных

12 сентября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Тюменцы считают, что условия, в которых живут звери в зоопарках больше похожи на пытку Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменцы недовольны условиями содержания животных в местном зоопарке. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане называют зоопарк местом для пыток. «Вы видели как живет в нашем зоопарке медведь? В этой бетонной тюрьме с лужей из каких-то помоев. А бедные львы и тигр, которые сидят сутками в этой клетке маленькой. И ходят по своим фекалиям. Где органы, которые должны следить за содержанием животных? Были там один раз, сердце кровью обливается», — написал анонимный автор поста. Комментаторы разделили мнение автора, назвав тюменский зоопарк местом для пыток животных. «Были с дочкой один раз, сказала, больше туда не пойдет. Не зоопарк, а пыточная», — написал Максим Епишин. Тюменцы стали предполагать, о каком именно зоопарке идет речь. «Если речь о зоопарке в стороне Винзилей, то там нормальное содержание животных вполне», — прокомментировала Евгения Ноговицина. «Там ужасно воняет, бедные животные неухоженные, сидят возле какой-то вонючей лужи», — не согласилась с Евгенией Анна Никитина. «Не знаю про Винзили, но была в Патрушево. Чисто, зверюшки накормлены, за ними убирают», — высказалась Лена Кузнецова. В Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору по области агентству сообщили о том, что обращений от граждан к ним не поступало. Также там рассказали, что у Винзилинского зоопарка есть специальная лицензия, означающая, что условия в зоопарке соответствуют требованиям, в то время как у зоопарка в Патрушева не раз были выявлены нарушения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы недовольны условиями содержания животных в местном зоопарке. Соответствующий пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане называют зоопарк местом для пыток. «Вы видели как живет в нашем зоопарке медведь? В этой бетонной тюрьме с лужей из каких-то помоев. А бедные львы и тигр, которые сидят сутками в этой клетке маленькой. И ходят по своим фекалиям. Где органы, которые должны следить за содержанием животных? Были там один раз, сердце кровью обливается», — написал анонимный автор поста. Комментаторы разделили мнение автора, назвав тюменский зоопарк местом для пыток животных. «Были с дочкой один раз, сказала, больше туда не пойдет. Не зоопарк, а пыточная», — написал Максим Епишин. Тюменцы стали предполагать, о каком именно зоопарке идет речь. «Если речь о зоопарке в стороне Винзилей, то там нормальное содержание животных вполне», — прокомментировала Евгения Ноговицина. «Там ужасно воняет, бедные животные неухоженные, сидят возле какой-то вонючей лужи», — не согласилась с Евгенией Анна Никитина. «Не знаю про Винзили, но была в Патрушево. Чисто, зверюшки накормлены, за ними убирают», — высказалась Лена Кузнецова. В Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору по области агентству сообщили о том, что обращений от граждан к ним не поступало. Также там рассказали, что у Винзилинского зоопарка есть специальная лицензия, означающая, что условия в зоопарке соответствуют требованиям, в то время как у зоопарка в Патрушева не раз были выявлены нарушения.