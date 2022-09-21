Военкомат курганского города обязал призывников получить водительские права

Обучение должны будут пройти люди, которых могут призвать в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске и одноименном муниципальном округе Курганской области молодых людей, которые будут подлежать призыву в 2023 году, обязали пройти бесплатное обучение для получения водительских прав категории «C». Об этом сообщили представители администрации Шадринского муниципального округа.

«Военный комиссариат города Шадринск и Шадринского района приглашает граждан, подлежащих призыву весной и осенью 2023 года, пройти с 3 октября 2022 года обязательное бесплатное обучение по специальности водитель транспортного средства категории „С“ в ПОУ „Шадринская автошкола ДОСААФ России“. Срок обучения: три месяца», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что после получения удостоверения водителя транспортного средства категории «С» призывники будут иметь право на льготное обучение на категорию «В». Обучение по льготной цене можно будет пройти в Шадринской автошколе ДОСААФ России.