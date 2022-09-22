22 сентября 2022

Трое тюменцев устроили потасовку с жителями двора из-за пьяного мужчины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятная табличка Борису Рыжему. Екатеринбург, двор, детская площадка, качели
Жители двора пытались отстоять своего соседа Фото:

В жилом дворе Тюмени по улице Николая Ростовцева жители домов заступились за мужчину, которого избили три молодых человека. Видеозапись скандала попала в соцсети, где пользователи поддержали попытки граждан остановить происходящее.

«Среди белого дня три парня избивают мужчину со словами „он наркоман“. Хотя это ложь, а сами они были очень пьяны. Мужчина выпил и сидел на лавочке, никого не трогал. Три молодых парня часто появляются в этом дворе и на этот раз не прошли мимо. Им бы с врагом бороться, а не на мирных жителей нападать», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На первом видео запечатлен момент начала потасовки. Три молодых человека избивали мужчину, который сидел на лавочке и не оказывал сопротивление. За гражданина также решили вступиться автор видео и неизвестный тюменец. Через некоторое время к конфликту присоединились прохожие. После этого стороны разошлись и спор прекратился.

В соцсетях пользователи выразили свою солидарность с жителями двора. «Вот так, не дай бог, плохо станет человеку или инсульт. Такие нелюди придут на „помощь“ и добьют», — пишет Анжелика Мерит. «Соседи, конечно, крутые у мужика», — поделилась мнением Екатерина Ярулина.

URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В жилом дворе Тюмени по улице Николая Ростовцева жители домов заступились за мужчину, которого избили три молодых человека. Видеозапись скандала попала в соцсети, где пользователи поддержали попытки граждан остановить происходящее. «Среди белого дня три парня избивают мужчину со словами „он наркоман“. Хотя это ложь, а сами они были очень пьяны. Мужчина выпил и сидел на лавочке, никого не трогал. Три молодых парня часто появляются в этом дворе и на этот раз не прошли мимо. Им бы с врагом бороться, а не на мирных жителей нападать», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На первом видео запечатлен момент начала потасовки. Три молодых человека избивали мужчину, который сидел на лавочке и не оказывал сопротивление. За гражданина также решили вступиться автор видео и неизвестный тюменец. Через некоторое время к конфликту присоединились прохожие. После этого стороны разошлись и спор прекратился. В соцсетях пользователи выразили свою солидарность с жителями двора. «Вот так, не дай бог, плохо станет человеку или инсульт. Такие нелюди придут на „помощь“ и добьют», — пишет Анжелика Мерит. «Соседи, конечно, крутые у мужика», — поделилась мнением Екатерина Ярулина. URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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