Власти нашли подрядчика для ремонта Чеховского моста в Кургане

24 сентября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Изначальная сумма, которую планировали потратить на ремонт моста, не изменилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане определились с подрядчиком, который отремонтирует путепровод «Чеховский». Такая информация появилась в СМИ. «Название подрядной организации пока не указано, но уточняется, что стоимость работ составит 154,7 миллиона рублей. Срок выполнения контракта с 1 апреля по 1 декабря будущего года. В техзадании указано, что гарантийные сроки ремонта путепровода 4 — 8 лет (в зависимости от видов работ)», — написано на сайте 45.RU. Ранее URA.RU писало, что торги на проведение капремонта Чеховского моста в Кургане планируется завершить до конца сентября. Об этом мэр Елена Ситникова проинформировала губернатора Вадима Шумкова. В первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, потому что единственная заявка не соответствовал требованиям.

В Кургане определились с подрядчиком, который отремонтирует путепровод «Чеховский». Такая информация появилась в СМИ. «Название подрядной организации пока не указано, но уточняется, что стоимость работ составит 154,7 миллиона рублей. Срок выполнения контракта с 1 апреля по 1 декабря будущего года. В техзадании указано, что гарантийные сроки ремонта путепровода 4 — 8 лет (в зависимости от видов работ)», — написано на сайте 45.RU. Ранее URA.RU писало, что торги на проведение капремонта Чеховского моста в Кургане планируется завершить до конца сентября. Об этом мэр Елена Ситникова проинформировала губернатора Вадима Шумкова. В первый раз на аукционе не удалось найти подрядчика, потому что единственная заявка не соответствовал требованиям.