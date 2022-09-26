Власти хотят лишить многодетных ямальцев льготы в Тюменской области

Власти Тюменской области исключат многодетных жителей ЯНАО из списков получателей бесплатных участков

26 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

У многодетных ямальцев хотят забрать право получать бесплатную землю в Тюменской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из закона Тюменской области хотят исключить статью, благодаря которой многодетные жители ЯНАО могут получить бесплатную землю на территории региона. Соответствующий проект разработан департаментом имущественных отношений Тюменской области. «Признать утратившей силу статью 3.1 закона Тюменской области „О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей“», — говорится в документе, разработанном депимущества Тюменской области. Сейчас он проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, Статья 3.1 регламентирует порядок выдачи бесплатных земельных участков на территории Тюменской области многодетным семьям из ЯНАО. Инфраструктуру для наделов обеспечивают за счет средств программы «Сотрудничество». URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с вопросом о том, по какой причине закон решили подкорректировать. Ответ ожидается.

Из закона Тюменской области хотят исключить статью, благодаря которой многодетные жители ЯНАО могут получить бесплатную землю на территории региона. Соответствующий проект разработан департаментом имущественных отношений Тюменской области. «Признать утратившей силу статью 3.1 закона Тюменской области „О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей“», — говорится в документе, разработанном депимущества Тюменской области. Сейчас он проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, Статья 3.1 регламентирует порядок выдачи бесплатных земельных участков на территории Тюменской области многодетным семьям из ЯНАО. Инфраструктуру для наделов обеспечивают за счет средств программы «Сотрудничество». URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с вопросом о том, по какой причине закон решили подкорректировать. Ответ ожидается.