21 мая 2025

Запад предрек Украине гражданскую войну

LAntiDiplomatico: Зеленский привел Украину к кризису и угрозе войны
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Западные СМИ говорят о расколе украинского общества
Западные СМИ говорят о расколе украинского общества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на пороге поражения в конфликте с Россией и рискует погрузиться в гражданскую войну. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico. 

«Какого „прогресса“ добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру [Зеленскому], обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, в рамках этого процесса произойдет консолидация фракций, находящихся под влиянием различных местных олигархических группировок либо поддерживаемых новыми евроатлантическими покровителями. Новые объединения приступят к распределению оставшихся природных ресурсов Украины, пишет издание.

Наиболее подходящей фигурой для эскалации конфликта между Россией и Украиной в киевских политических кругах считают президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, пишет МК.

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Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на пороге поражения в конфликте с Россией и рискует погрузиться в гражданскую войну. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.  «Какого „прогресса“ добились украинцы за шесть лет, отдав предпочтение актеру [Зеленскому], обещавшему скорое завершение войны, которую предприниматель Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) вел пять лет против народа Донбасса, можно увидеть сегодня. И его можно оценить, взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны», — говорится в публикации. По мнению авторов материала, в рамках этого процесса произойдет консолидация фракций, находящихся под влиянием различных местных олигархических группировок либо поддерживаемых новыми евроатлантическими покровителями. Новые объединения приступят к распределению оставшихся природных ресурсов Украины, пишет издание. Наиболее подходящей фигурой для эскалации конфликта между Россией и Украиной в киевских политических кругах считают президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, пишет МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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