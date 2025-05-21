21 мая 2025

Военкор Котенок сообщил о блокировке украинской ДРГ в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Диверсанты ВСУ получили отпор в Брянской области
Диверсанты ВСУ получили отпор в Брянской области Фото:

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, проникшая на территорию Брянской области, была блокирована в лесной местности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В районе Трубчевского и Выгонического районов обнаружена, по предварительным оценкам, вражеская ДРГ численностью 10-12 боевиков. Никаких крупных сил врага на нашу территорию не прорвалось. В настоящее время они заблокированы в лесном массиве», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Журналист также уточнил, что в данный момент проводится проверка прилегающих территорий на предмет возможного присутствия еще одной группы противника, которая могла осуществлять прикрытие основной ДРГ. По его словам, украинские диверсанты предпринимают попытки отступить к государственной границе, однако, не сумев выполнить поставленные задачи, начали организованное бегство. При этом Котенок подчеркнул, что не всем удается покинуть территорию России. 

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Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины, проникшая на территорию Брянской области, была блокирована в лесной местности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «В районе Трубчевского и Выгонического районов обнаружена, по предварительным оценкам, вражеская ДРГ численностью 10-12 боевиков. Никаких крупных сил врага на нашу территорию не прорвалось. В настоящее время они заблокированы в лесном массиве», — написал Котенок в своем telegram-канале. Журналист также уточнил, что в данный момент проводится проверка прилегающих территорий на предмет возможного присутствия еще одной группы противника, которая могла осуществлять прикрытие основной ДРГ. По его словам, украинские диверсанты предпринимают попытки отступить к государственной границе, однако, не сумев выполнить поставленные задачи, начали организованное бегство. При этом Котенок подчеркнул, что не всем удается покинуть территорию России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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