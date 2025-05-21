Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над регионами РФ

Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России».
По данным ведомства беспилотники были сбиты:
- 16 БПЛА – в Курской области,
- 11 БПЛА – в Московском регионе,
- пять БПЛА – в Рязанской области,
- четыре БПЛА – в Орловской области,
- один БПЛА – в Республике Крым.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву. Было уничтожено шесть аппаратов.
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