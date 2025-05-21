21 мая 2025

Минобороны: ПВО сбила 37 украинских БПЛА над регионами РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО уничтожила беспилотники
ПВО уничтожила беспилотники Фото:

Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России».

По данным ведомства беспилотники были сбиты:

  • 16 БПЛА – в Курской области,
  • 11 БПЛА – в Московском регионе,
  • пять БПЛА – в Рязанской области,
  • четыре БПЛА – в Орловской области,
  • один БПЛА – в Республике Крым.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву. Было уничтожено шесть аппаратов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 37 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России». По данным ведомства беспилотники были сбиты: Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву. Было уничтожено шесть аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...