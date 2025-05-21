21 мая 2025

Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ

Зеленский: Донецкая область наиболее горячий участок для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отдельно выделил красноармейское направление
Зеленский отдельно выделил красноармейское направление Фото:
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Участок фронта в Донецкой области, контролируемой Киевом (в украинской интерпретации — Донецкая область), самым напряженным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), особо выделив покровское (красноармейское) направление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что был продолжительный доклад министра обороны Украины [Рустема] Умерова и военных командующих относительно фронта. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно — покровское направление», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее о сложной обстановке на нескольких направлениях фронта заявлял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, тяжелое положение наблюдается не только на покровском, но и на новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области, лиманском участке в Донецкой области, а также на фронтах в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что удерживать фронт украинским военным с каждым месяцем будет все сложнее, поэтому он призвал завершить военный конфликт уже в этом году, передает RT.

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Участок фронта в Донецкой области, контролируемой Киевом (в украинской интерпретации — Донецкая область), самым напряженным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), особо выделив покровское (красноармейское) направление. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Только что был продолжительный доклад министра обороны Украины [Рустема] Умерова и военных командующих относительно фронта. Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно — покровское направление», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее о сложной обстановке на нескольких направлениях фронта заявлял бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, тяжелое положение наблюдается не только на покровском, но и на новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области, лиманском участке в Донецкой области, а также на фронтах в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что удерживать фронт украинским военным с каждым месяцем будет все сложнее, поэтому он призвал завершить военный конфликт уже в этом году, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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