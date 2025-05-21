Солдаты ВСУ, не участвовавшие в преступлениях против мирных граждан, могут перейти на сторону России и встать в один строй с российскими бойцами. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что в спецотряде уже служат украинцы, в том числе один из командиров с позывным «Хохол».
«Я считаю, что украинцы — это наши братья, которых мы должны вернуть обратно, значит, в наше лоно, для того, чтобы они проснулись, осознали, где они находятся... И те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля», — заявил генерал-лейтенант в беседе с РИА Новости.
Алаудинов выступил с обращением к гражданам России, в котором подчеркнул необходимость сохранять единство нации и предостерег от разделения по национальным или религиозным признакам. Он выразил уверенность в том, что победа в специальной военной операции непременно останется за Россией, и призвал жителей страны не подвергать это сомнению. Помимо этого, генерал подчеркнул, что осознание любви Бога и ответная любовь к нему освобождают человека от тревог, связанных с тяжелыми переживаниями прошлого.
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