Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских беспилотников, которые были направлены в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале 22 мая.
«ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина.
Количество сбитых за ночь дронов под Москвой достигло 13. Собянин до этого заявил об отражении атаки еще 5-ти БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
UPD (03:47 мск): Российские военные силы предотвратили попытку атаки на Москву, перехватив еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.
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